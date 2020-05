4 maggio 2005: l'unico (pesantissimo) gol di Ambrosini in Champions League

Il 4 maggio 2005 riporta alla mente dei calciofili rossoneri un match da cardiopalma giocato ad Eindhoven e valso la finale di Istanbul. Una delle peggiori partite del Milan in stagione basta per la finale di Champions League contro il Liverpool. Il treno per Istanbul passa dal Philips Stadium di Eindhoven, e i rossoneri vi salgono all'ultimo minuto disponibile, grazie ad un grande colpo di testa di Ambrosini che condanna un ottimo PSV all' eliminazione. E grazie soprattutto al 2-0 dell'andata a San Siro. Il centro del Philips Stadium sarà anche l'unico gol del centrocampista pesare in Champions League.