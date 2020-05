4 maggio 2008 - Inzaghi e Kakà rimandano la festa scudetto dell'Inter

4 maggio 2008, San Siro, derby di ritorno in campionato. In caso di vittoria l'Inter festeggerebbe lo scudetto in faccia al Milan, uno smacco incredibile che tutto il tifo rossonero vorrebbe evitare. Non solo: l'undici di Ancelotti è alla disperata ricerca di punti per provare a qualificarsi in Champions League, con la Fiorentina che al momento si trova al quarto posto. Il tecnico emiliano schiera questa formazione per fronteggiare i nerazzurri: Kalac; Bonera, Nesta, Kaladze, Favalli; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kakà, Seedorf; Inzaghi. Lo stadio spinge l'undici milanista che gioca meglio dell'Inter ma non trova il vantaggio. Il primo tempo si conclude 0-0 ma è solo il preludio per quello che accadrà al rientro dagli spogliatoi. Al 51' Kakà si beve Materazzi sulla destra e, dalla linea di fondo, lancia sul secondo pale dove Inzaghi trova la rete e il meritato vantaggio. Passano solo cinque minuti: Ambrosini contrasta Vieira sulla trequarti, la palla si reca nella zona di Kakà che raccoglie e infila con classe alle spalle di Julio Cesar. La gara sembra in controllo ma al 76' arriva il 2-1 di Cruz su calcio piazzato con Kalac sorpreso. Ci sarà da soffrire fino al triplice fischio ma il Milan riuscirà a vincere e superare la Fiorentina bloccata dal Cagliari.