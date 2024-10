45' per Reijnders nella sconfitta dell'Olanda in Germania

Nella quarta partita del gruppo A di Nations League, l'Olanda è uscita sconfitta dalla trasferta in Germania. A decidere la sfida dell'Allianz Arena il gol al 64esimo minuto del giovane centrocampista dello Stoccarda Jamie Leweling.

In campo per 45' il milanista Tijjani Reijnders, che in un inedito ruolo di mezz'ala non è riuscito ad incidere come lui ed il CT Koeman volevano. Nel primo tempo, infatti, il centrocampista del Milan ha giocato il pallone in 17 occasioni, registrando una precisione di passaggi del 77% (10/13). A questi dati c'è da aggiungere anche l'ammonizione ricevuta al 30esimo minuto per un fallo di gioco.