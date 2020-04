Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan, ha militato in rossonero dal 1961 al 1970, vincendo due scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Il 5 aprile del 1970, nel match interno contro il Torino, Lodetti segnò il suo ultimo gol al Milan, aprendo le danze in una gara poi vinta per 3 a 0.