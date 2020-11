5 novembre 2007: la scomparsa del Barone Liedholm

Il 5 novembre 2007 si spegne a 85 anni uno dei personaggi più rappresentativi della storia della Serie A: Nils Liedholm. Nato a Valdemarsvik, cittadina della Svezia meridionale, ha speso in Italia 12 anni da calciatore, tutti con la maglia del Milan e oltre 30 anni da tecnico. Assieme a Gunnar Nordahl e Gunnar Gren compose negli anni '50 il famoso Gre-No-Li che fece le fortune del Milan. Da tecnico è legato in particolar modo a Milan e Roma: con i rossoneri vinse lo scudetto della stella nel 1979 mentre portò i giallorossi al titolo nel 1983, dopo un digiuno di 41 anni. Fu uno dei pionieri del gioco a zona in un periodo storico, come quello degli anni '80, dove dominava la marcatura a uomo. Soprannominato "Il Barone" per la sua signorilità, ebbe l'onore di essere immortalato nel primo storico album di figurine Panini. Tra le altre ha allenato anche la Fiorentina e alla guida dei viola fece debuttare Giancarlo Antognoni. Una volta ritiratosi, Liedholm, è rimasto in Italia, spendendo gli ultimi anni a Cuccaro Monferrato, in Piemonte, dove potè dedicarsi ai suoi amati vigneti.