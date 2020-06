6 giugno 1993 - L'ultima partita in rossonero per Evani

Il 6 giugno 1993, 27 anni or sono, Alberico Evani giocò la sua ultima gara in maglia rossonera, prima di trasferirsi alla Sampdoria dove giocò fino al 1997. Evani restò in rossonero per tredici stagioni, la prima nel 1980, collezionando 386 presenze e segnando 19 reti, tra cui lo storico centro in Coppa Intercontinentale contro l'Atletico Nacional. L'ex centrocampista rossonero è quattordicesimo nella classifica all-time del Milan per numero di partite.