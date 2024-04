697 tifosi del Milan invocano: un Conte come Neo di Matrix al posto di Pioli

Il destino di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è oramai segnato, motivo per il quale già dalle prime ore di ieri si starebbero iniziando a fare diversi nomi per il futuro della guida tecnica rossonera. Il profilo che però più fa gola all'ambiente è senza ombra di dubbio quello di Antonio Conte, protagonista nelle scorse ore di una particolare iniziativa di 697 tifosi rossoneri.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, questo gruppo di milanisti avrebbe addirittura fatto partire una raccolta fondi attraverso i social, con l’obiettivo dichiarato di pubblicare una pagina su un quotidiano nazionale “sponsorizzando” in maniera originale la candidatura del tecnico pugliese, il quale nella locandina è stato raffigurato a immagine e somiglianza di Neo, protagonista del ben noto film in stile cyberpunk Matrix. Nella grafica proposta presenti alcuni slogan portati avanti dal tifo rossonero nel corso di questa stagione ma che poi hanno perso valore, come ad esempio "Tum", "5-0-5" o "Koreanello", ed una Champions League con le ragnatele, a testimonianza di quanto tempo sia passato dall'ultima volta che il Milan l'ha vinta.

Per la sfortuna degli organizzatori il tentativo sarebbe stato respinto, ma il tutto non risulterà essere vano perché la cifra raccolta verrà devoluta per l'iniziativa di una donazione.