7 maggio 2011: il Milan pareggia all'Olimpico contro la Roma e vince il suo 18° Scudetto

Il 7 maggio 2011 il Milan conquistò il diciottesimo Scudetto della propria storia. Alla trentaseiesima giornata di Serie A i rossoneri vennero ospitati all'Olimpico dalla Roma, contro cui bastò uno 0-0 per diventare aritmeticamente Campioni d'Italia. Alla fine di quella stagione la formazione di Max Allegri riuscì a raggiungere la quota finale di 82 punti, frutto di 24 vittorie e 10 pareggi.

#OnThisDay in 2011

The draw in Rome that crowned us Champions of Italy 1️⃣8️⃣



Undici anni fa il pareggio dell’Olimpico che valse il 18° Scudetto 🇮🇹

#SempreMilan | @skrill pic.twitter.com/DjW2lPXI9H