7 settembre... 1986: 37 anni fa l'esordio di Daniele Massaro con la maglia del Milan

7 settembre 1986: l'Ascoli ospita il Milan per il primo turno di Coppa Italia. La partita finisce 1-1, con un rigore di Baresi a rispondere al vantaggio dei padroni di casa dopo soli 8 minuti nel primo tempo. La partita è speciale per una ragione: nel Milan fa il suo esordio Daniele Massaro, schierato dal primo minuto da Liedholm. Quella per Massaro fu la prima di 9 stagioni in rossonero, condite da 306 presenze e 70 gol. Il suo palmares in rossonero: quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni, tre Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali e tre Supercoppe di Lega.