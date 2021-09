9 settembre 2001, Pippo Inzaghi segna il suo primo gol con il Milan

Come ricordato dai profili social del Milan, esattamente 20 anni fa, era il 9 settembre 2001, Filippo Inzaghi segnava il suo primo gol con la maglia del Milan. Il match in questione si giocava a San Siro contro la Fiorentina, e i rossoneri all’epoca allenati da Fatih Terim, vinsero per 5-2 contro i viola guidati da Roberto Mancini. Inzaghi segnò a fine primo tempo il gol del momentaneo 3-1. Le altre reti rossonere furono segnate da Andriy Shevchenko (doppietta), Martin Laursen e Serginho. Per la Fiorentina entrambe i gol furono messi a segno da Enrico Chiesa. Ecco il post del Milan al riguardo.

#OnThisDay 🆚 Fiorentina

The first of many goals in Rossonero from the one and only: Filippo Inzaghi



20 anni fa, SuperPippo segnava il primo di tanti gol in rossonero #SempreMilan @skrill pic.twitter.com/4PNgM3cEcF