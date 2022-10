99esimo ancora fatale per l'Atletico Madrid: perde 3-2 dopo aver pareggiato tra 85' e 89'

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Sconfitta rocambolesca per l’Atletico Madrid sul campo del Cadice. 3-2 il risultato finale in favore dei padroni di casa che erano passati in vantaggio dopo appena 1’ grazie alla rete di Bongonda. Il vantaggio di misura permane fino all’81’ quando Fernandez trova la rete del raddoppio. Sembra finita, ma nel giro di quattro minuti dall’85’ all’89’ i colchoneros prima accorciano le distanze con un autogol di Hernandez e poi pareggiano con Joao Felix. Lunghissimo recupero, con il Cadice che addirittura al 99’ trova con Sobrino la rete del definitivo 3-2. Con questo risultato la formazione di Diego Simeone rischia di perdere definitivamente contatto con le prime della classifica, per il Cadice invece tre punti preziosissimi in chiave salvezza.