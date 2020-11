A Bola - Nuno Mendes, concorrenza gremita per il talento dello Sporting: in Italia si segnalano Juventus e Milan

Tra i giovani talenti che il Portogallo lancia regolarmente, in particolare, si segnala quello di Nuno Mendes. L'esterno classe 2002 in forza allo Sporting Lisbona è un giocatore dal futuro assicurato e questo ha portato sul giocatore una concorrenza gremita. Secondo quanto riporta 'A Bola', in particolare, sul calciatore ci sarebbe l'interesse di Milan e Juventus in Italia mentre in Inghilterra si segnala l'attenzione di Arsenal, Manchester United e Wolverhampton. Il giocatore, per i rossoneri, è seguito con attenzione da Massara.