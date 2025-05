A Brescia presidiata per questione di sicurezza l'abitazione del presidente Cellino

(ANSA) - BRESCIA, 19 MAG - C'è grande attenzione all'ordine pubblico a Brescia dopo la chiusura delle indagini della Procura federale che potrebbe portare ad una penalizzazione in classifica del Brescia calcio e quindi alla retrocessione della squadra in Serie C. Le forze dell'ordine monitorano la sede del club in centro città, ma anche il centro sportivo a Torbole Casaglia e l'abitazione del presidente Massimo Cellino che ha annunciato una battaglia sul fronte "della giustizia sportiva ed extra sportiva" sostenendo di essere stato truffato da una società di Milano alla quale si era rivolto per il pagamento dei contributi per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio attraverso una compensazione di crediti di imposta.

Questa sera il tifo organizzato ha programmato per le 20 una manifestazione fuori dal Palazzo della Loggia, sede del Comune. (ANSA).