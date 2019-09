A. Di Gennaro: "Credo che il Milan debba trovare ancora l'assetto giusto"

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul momento del Milan: "Credo debba trovare ancora l'assetto giusto. È stato fatto un mercato per raggiungere la Champions, ma c'è ancora tutto il tempo necessario per arrivarci. Darei ancora un momento a Giampaolo, che è un allenatore che lavora per far giocare bene le proprie squadre. Piatek? È un giocatore che va in verticale, sfrutta la profondità. Con Gattuso aveva più spazio, mentre con Giampaolo, che vuole imporre il proprio gioco, ne ha di meno".