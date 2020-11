A. Fontana: "Musso condizionato da Ibrahimovic. Cr7? Un mostro sacro, ma Zlatan..."

Ecco le dichiarazioni rilasciate dall'ex portiere Alberto Fontana ai microfoni di Radio Sportiva: "Elisir giovinezza? Il portiere ha sempre giocato qualche anno in più perché se il fisico ti aiuta, a livello atletico sei meno soggetto a sforzi. Negli ultimi anni, grazie alla medicina e l'alimentazione, anche i grandi giocatori hanno spostato l'asticella in avanti. Musso? E' stato condizionato dal grande giocatore, se partiva in tempo poteva respingere il pallone. Oggi il portiere deve saper giocare con i piedi ma deve anche saper uscire. CR7? Un mostro sacro, ma Ibra è entrato in un meccanismo dove i ragazzi giovani avevano il freno tirato e quando è arrivato ha cambiato le carte in tavola".