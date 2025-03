A Milanello continua la preparazione verso Como: è tornato Loftus-Cheek

vedi letture

Oggi il Milan torna a Milanello per continuare la preparazione della partita di sabato 15 marzo contro il Como, a San Siro alle ore 18, ultimo impegno prima della sosta. Ieri i rossoneri hanno iniziato gli allenamenti settimanali dopo due giorni liberi e hanno riaccolto in gruppo il lungodegente Ruben Loftus-Cheek che sarà dunque verosimilmente a disposizione nel weekend.

Questo il report di MilanNews.it del suo rientro in gruppo di ieri:

"Buone notizie arrivano dall'odierna seduta di allenamento di Milanello in vista della partita di sabato contro il Como. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per la prima volta da qualche mese a questa parte Ruben Loftus-Cheek è tornato ad allenarsi in gruppo, rientro che potrebbe permettergli di sedersi quantomeno in panchina per la sfida contro il Lariani.

Fermo dalla finale di Supercoppa italiana per via del riacutizzarsi del fastidio ai flessori della coscia destra (LEGGI QUI), il centrocampista inglese sembrerebbe finalmente intravedere la luce infondo ad un tunnel che sembrava essere infinito. Questo recupero potrebbe tornare certamente utile a Sergio Conceiçao in vista di un finale di stagione dove ci sarà bisogno dell'apporto di tutti per cercare quantomeno di centrare l'Europa League".