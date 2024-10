A Milanello prevista la rifinitura mattutina in vista della Fiorentina

Dopo l'amara sconfitta in Champions League contro il Leverkusen, a Milanello i rossoneri hanno già iniziato a preparare la sfida di domenica sera contro la Fiorentina di Palladino, partita cruciale per il cammino dei rossoneri in questo periodo delicato di stagione.

Anche oggi, il programma del centro sportivo rossonero prevede un allenamento al mattino. Fonseca dovrà trovare le migliori soluzioni per poi tornare da Firenze con i tre punti prima della sosta.

Il Milan al lavoro.