A. Orlando: "Milan grandissimo campionato: può essere antagonista dell'Inter fino alla fine"

Alessandro Orlando, ex difensore del Milan per una stagione nel 1993-1994, è intervenuto come ospite sulle frequenze di Radio Dance City4You, dove ha commentato la lotta serrata per la vetta in corso in questa stagione di Serie A Enilive e si è dilungato anche in un commento preciso sulla situazione e sul campionato del Milan.

Le parole di Alessandro Orlando sul Milan: "Il Milan, secondo me, sta facendo un grandissimo campionato. Rimanere vicino all'Inter non è per niente facile. Il gioco dei rossoneri non è brillantissimo, ma i risultati sono la cosa più importante, nella nostra realtà. Quindi, direi che al momento la stagione è positiva, considerando anche i cambiamenti che sono stati fatti. Il Milan può essere fino alla fine l'antagonista dell'Inter, probabilmente più dello stesso Napoli e di altre squadre".