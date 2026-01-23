Milan Primavera, domani pomeriggio il derby contro l'Inter

Oggi alle 18:40
di Manuel Del Vecchio

Dopo il successo arrivato contro il Frosinone nell'ultima giornata il Milan Primavera di mister Renna questo sabato giocherà contro l'Inter. Il derby arriva alla 22esima giornata del campionato Primavera 1 ed il fischio d'inizio è previsto per le 13.00 allo Sportitalia Village

DOVE VEDERE IL DERBY PRIMAVERA
Data: sabato 24 gennaio 2026
Ora: 13.00
Stadio: Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
Diretta TV: Milan TV
Web: MilanNews.it