Capello: "L'Inter dovrà frenare con qualche piccola, sennò la rimonta è difficile"

Il big match tra Roma e Milan, insieme a quello tra Juve e Napoli, colorerà e accenderà il 22° turno del campionato di Serie A Enilive questa domenica: le due partite arriveranno una in fila all'altra e saranno di un'importanza monumentale per le stagioni di tutte e quattro le squadre coinvolte. Un grande doppio ex rossonero e giallorosso come Fabio Capello, che ha fatto la storia soprattutto da tecnico milanista, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per offrire il suo punto di vista sulla sfida di domenica sera.

Fabio Capello si esprime sul vantaggio del Milan, dal punto di vista fisico e atletico, di non dover giocare le coppe europee in mezzo alla settimana: "Potersi concentrare sul campionato è un vantaggio per Allegri, indubbiamente. Ma l'Inter dovrà frenare con qualche piccola, se no la rimonta è difficile. Chivu ha già messo da parte un bel po' di frumento per fare il pane".