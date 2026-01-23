Jashari: "Pulisic giocatore fondamentale per la nostra squadra, può fare la differenza in qualsiasi momento"

vedi letture

Ardon Jashari, ospite della trasmissione "Morning Footy" di CBS Sport, ha parlato così di Pulisic, Allegri e Leao:

Dicci qualcosa su Pulisic:

"Pulisic è una persona davvero eccezionale. Nello spogliatoio si siede vicino a me, quindi ogni giorno scambiamo qualche parola. È molto intelligente ed è un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Può fare la differenza in qualsiasi partita, in qualsiasi momento: con una sola giocata può decidere una gara. Come persona è fantastico con tutti. Ammiro molto anche il fatto che cerchi sempre di aiutare i giocatori più giovani o i nuovi arrivati, come me, a integrarsi meglio nel gruppo".

Poco tempo fa abbiamo avuto modo di parlare con Rafael Leao del vostro allenatore. Ci parli un po' dei consigli che Allegri cerca di darvi per migliorare?

"Allegri è un allenatore con una grandissima esperienza nel calcio italiano e ha vinto moltissimi trofei. Una persona che dobbiamo ascoltare. Alla fine, indipendentemente dalla posizione in cui vede un giocatore, ha sempre la sensazione giusta. Questo non vale solo per Rafa, ma per tutta la squadra: è fondamentale cercare di capire cosa gli piace, dentro e fuori dal campo, e provare a metterlo in pratica. Per tutta la squadra è importante comprendere ciò che l’allenatore vuole, sia in campo che fuori, e cercare di seguirlo. Come si è visto anche nel derby".

