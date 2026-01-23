Lunedì 26 gennaio la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all’ordine del giorno

Lunedì 26 gennaio la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all’ordine del giornoMilanNews.it
Oggi alle 21:50News
di Enrico Ferrazzi
fonte figc.it

Come riporta il sito della FIGC, lunedì 26 gennaio è in programma la riunione del Consiglio Federale: "È stata convocata per le ore 11.30 di lunedì 26 gennaio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 dicembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Budget 2026; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali". 

