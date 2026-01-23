Lunedì 26 gennaio la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all’ordine del giorno
Come riporta il sito della FIGC, lunedì 26 gennaio è in programma la riunione del Consiglio Federale: "È stata convocata per le ore 11.30 di lunedì 26 gennaio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 dicembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Budget 2026; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali".
Di seguito il programma completo della 22^ giornata di Serie A:
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
