Pellegatti innamorato di Max: “Ha costruito un’isola felice. Grazie Tare per averlo portato”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Massimiliano Allegri e della bravura dell'allenatore di portare entusiasmo, punti e solo cose postive nella squadra. Queste le sue parole:

"È stata una fortuna che il 26 maggio 2025, quando appena assunto la prima cosa che ha fatto Igli Tare è stata quella di telefonare, molto lucidamente, molto intelligentemente, a Massimiliano Allegri. È stata una scelta intelligente non solo perchè Allegri ci sta portando sempre più in alto, ci ha fatto rimanere in alto, ed è fondamentale quest'isola felice di Milanello. Allegri è la nostra grande forza. Ma non solo. Io continuo a rispettare le opinioni di tutti però che in questo momento, dopo aver mangiato pane secco per un anno, sta mangiando magari non cibo raffinato ma buoni nutrienti, e si lamenta perchè c'è qualcuno che magari mangia cose ancora più profumate, non lo condivido. Io dopo aver digiunato un anno mi sto divertendo"