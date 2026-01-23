Shevchenko e il post social che fa emozionare tutti i milanisti

La prima foto del post pubblicato sul proprio profilo Instagram da Sheva non può non far cadere una lacrimuccia a qualsiaasi tifoso rossonero. Insieme al campione ucraino infatti vediamo fotografati Mauro Tassotti e Paolo Maldini, due leggende rossonere.

Nella seconda invece viene mostrata una foto che hanno avuto modo di scattarsi durante una cena ieri sera in centro a Milano, nel ristorante Casa Cipriani in zona Palestrodelle. Erano presenti lo storico amministratore delegato Adriano Galliani, da questa stagione uscito anche dal Monza e che era stato vicino a un ritorno in rossonero; c'era Ariedo Braida, che con Galliani ha lavorato fianco a fianco nel Milan negli anni di Silvio Berlusconi; c'era poi Andriy Shevchenko, centravanti rossonero del Milan di Carletto Ancelotti, che ha conservato un legame speciale con i suoi ex direttori.

Infine, nella terza foto, un selfie con l'ex bomber e campione del mondo Luca Toni.