Fullkrug tuttofare: “Obiettivo aiutare la squadra: con i gol o difendendo”

vedi letture

Questo pomeriggio Niclas Fullkrug ha fatto visita al Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano, dove ha firmato magliette e incontrato i tanti tifosi corsi ad accoglierlo. Il tedesco poi ha risposto ad alcune domande in un Q&A esclusivo con Socios.

Sul fantacalcio:

“Non mettetemi troppa pressione (ride, ndr). Dobbiamo vincere le partite e cercherò di aiutare la squadra… A volte con i gol, a volte difendendo. L’importante è aiutare la squadra, per i gol vedremo. Non mi piace molto parlare del fantacalcio (ride, ndr)”.

La tua parola preferita in italiano? Niente parolacce, mi raccomando…

“Ad oggi capisco quasi tutto ma parlarlo è diverso. Parola preferita… “Incredibile”. Ho mia moglie che è spagnola, quindi…”.

Com’è giocare contro le difese italiane?

“È pazzesco, la differenza tra campionati è parecchia. Non pensavo ma c’è una grande differenza anche con la Premier League. Anche lì c’è fisicità, direi che c’è intensità. Qui in Italia invece è più una questione di “volume”. In Italia tutte le squadre sanno difendere, c’è un motivo se il catenaccio è arrivato dall’Italia. È importante, nelle partite in cui siamo favoriti, che siamo noi a segnare il primo gol, così l’avversario deve aprirsi di più. Sanno come difendere ed è difficile fare gol. La differenza è che qui in Italia le squadre difendono tutti insieme: si difendono con 10 uomini, nessuno sta lì davanti ad aspettare”.