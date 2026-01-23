Inaugurata la targa a Milano per Gazzaniga: realizzò la Coppa del Mondo

la Coppa del Mondo, chiamata anche semplicemente Mondiale, è di sicuro il trofeo più desiderato e ambito da qualsiasi calciatore nel mondo. Tutti sognano un giorno di poter alzare questa prestigiosa coppa che ti iscrive automaticamente ad eroe del tuo paese natale. Il concept della coppa in se, nacque in uno studio a Milano, nel quartiere Brera. Nel 1971 infatti, lo scultore italiano Silvio Gazzaniga realizzò il definitivo trofeo che verrà poi reso ufficiale dalla FIFA.

LA TARGA COMMEMORATIVA - Come riporta la Gazzetta dello Sport, in occasione del 55esimo anniversario dell'ideazione, il Comune ha voluto apporre una targa commemorativa all'esterno del laboratorio di Via Volta 7. Ieri Gazzaniga avrebbe compiuto 105 anni. Le parole dei figli alla cerimonia avvenuta ieri: "Per la nostra famiglia è un giorno speciale. Nostro padre sarebbe stato orgoglioso. È nato in questa città, qui ha costruito il suo percorso umano e artistico. Questa celebrazione riporta a Milano un pezzo della sua storia"