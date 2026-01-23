Serie A, Inter-Pisa 6-2: l’Inter rimonta il doppio svantaggio

di Andrea La Manna

Dopo un inizio shock dei nerazzurri che al 23' erano sotto di due gol grazie alla clamorosa doppietta di Moreo, i padroni di casa ribaltano lo svantaggio già nel primo tempo grazie ai gol di Zielinski, su rigore, Lautaro e Pio Esposito. Nel secondo tempo poi, la squara di Chivu dilaga nel finale e segna il quarto gol con Di Marco, il quinto con Bonny e il sesto con Mkhitaryan.

IL TABELLINO DEL MATCH 
INTER-PISA 6-2
11' Stefano Moreo 
23' Stefano Moreo
39' rig. Zielinski 
41' Lautaro Martinez
45+2' Pio Esposito
82' Federico Di Marco
86' Bonny 
90+3' Henrik Mkhitaryan