Serie A, l’Inter batte il Pisa e va a +6: ecco la classifica aggiornata

Oggi alle 23:10News
di Andrea La Manna

Dopo un grande spavento, i nerazzurri ribaltano il Pisa e raggiungono quota 52 punti, staccandosi a +6 dal Milan e +9 dal Napoli. Ecco la classifica aggiornata

Inter 52 (22)
Milan 46 (21)
Napoli 43 (21)
Roma 42 (21)
Juventus 39 (21)
Como 37 (21)
Atalanta 32 (21)
Bologna 30 (21)
Lazio 28 (21)
Udinese 26 (21)
Sassuolo 23 (21)
Cremonese 23 (21)
Parma 23 (21)
Torino 23 (21)
Cagliari 22 (21)
Lecce 17 (21)
Fiorentina 17 (21)
Pisa 14 (22)
Verona 14 (21)