Garbo: "Se la Roma vince con il Milan, si aprono orizzonti impensabili per Gasperini"

Daniele Garbo è intervenuto a TMW Radio e ha detto la sua anche su Roma-Milan. Ecco le sue parole: "Se la Roma vince con il Milan, si aprono orizzonti impensabili per Gasperini. II Milan sarebbe a portata di mano, attenzione che il Napoli potrebbe crollare da un momento all'altro visti i problemi che ha. La Juve potrebbe puntare anche al secondo posto, se vincesse".

Di seguito il programma completo della 22^ giornata:

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45