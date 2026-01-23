Jashari: "Luka Modric è semplicemente incredibile da vedere"

Ardon Jashari, ospite della trasmissione "Morning Footy" di CBS Sport, ha parlato così del suo arrivo al Milan:

Come abbiamo detto, è un sogno per te essere al Milan. Sei cresciuto in Svizzera ed ora sei nella tua squadra dei sogni. Com’è stato per te vivere questo passaggio?

"Quando ero giovane sono cresciuto nelle academy svizzere, ho fatto tutto il percorso lì. Se oggi mi guardo indietro e penso a dove sono e a dove gioco adesso, rispetto a due o due anni e mezzo fa, è difficile descrivere quanto sia stato impegnativo arrivare fin qui. Ma guardando indietro, di sicuro è stato fondamentale non arrendersi mai, lavorare duramente e avere accanto le persone giuste, la famiglia. Il cerchio è sempre molto, molto piccolo quando si vuole raggiungere qualcosa di grande, ma credo che tutti, fin da quando ero molto giovane, mi abbiano sempre visto con il pallone tra i piedi con l’obiettivo di diventare professionista. Questo è sempre stato il mio sogno e il percorso, dal primo giorno da professionista fino a oggi, è un’esperienza incredibile. Spero che anche in futuro questo cammino possa continuare così".

Nel Milan hai l’opportunità di poter giocare al fianco di alcuni dei migliori giocatori al mondo, com’è poter imparare da lui dentro e fuori dal campo?

"Luka Modrić è semplicemente incredibile da vedere. La sua calma, la sua esperienza e tutto quello che riesce a trasmettere alla squadra. È davvero difficile descrivere a parole una persona come lui".