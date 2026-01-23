Caliendo: "Tare è uno dei ds più preparati a livello europeo"
MilanNews.it
Antonio Caliendo, noto agente, ha commentato così il lavoro al Milan di Igli Tare ai microfoni di topallenatori.it: "Ammiro molto il Milan per due aspetti. Il primo è la discrezione che ha sempre avuto Tare: credo che sia uno dei più preparati a livello europeo. Basti vedere i colpi low cost alla Lazio e quello che ha vinto con i mezzi che ha avuto. Si sta ripetendo al Milan, azzeccando l’allenatore. Allegri era fermo, ha sposato la bravura alla fame. Non avendo le coppe, un tecnico che ha questa voglia di mangiarsi il mondo ha messo su una squadra di tutto rispetto e sempre in silenzio”.
DOVE VEDERE ROMA-MILAN
Data: domenica 25 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Jashari: "Pulisic giocatore fondamentale per la nostra squadra, può fare la differenza in qualsiasi momento"
Cardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei clubdi Luca Serafini
Le più lette
1 Cuomo: "Se oggi Cardinale può passare da Milano senza sentire rimbombare e Furlani può essere colui che firma il rinnovo di Maignan, è solo grazie all'allenatore e al ds che hanno portato"
3 Cardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
4 Pellegatti: "Nel progetto con gli Steinbrenner. Non vedo perché Cardinale non lo possa inserire anche nel suo"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Jashari a CBS Sport: "Il Milan un sogno. Durante l'infortunio importante avere con me persone calorose. Allegri? Persona da ascoltare"
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com