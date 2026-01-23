De Paola su Roma-Milan: "E' uno scontro tra due modi diversi di intendere calcio, vale più per i rossoneri"

Paolo De Paola ha parlato così a TMW Radio del big-match tra Roma e Milan: "E' la partita che vale il valore di Allegri. E' la partita decisiva per Allegri. Non può nascondersi ancora sulla lotta Champions, ripiegare su questo, che è l'obiettivo di stagione, per una squadra che non ha le coppe potrebbe essere una battuta d'arresto.

Vediamo se contro la Roma, che gioca a uomo e una fase moderna d'attacco chi la spunterà. E' uno scontro tra due modi diversi di intendere calcio. E' uno scontro che vale tantissimo, più per il Milan. II Milan è secondo a tre punti dall'Inter, deve uscire allo scoperto per lo Scudetto e non nascondersi dietro alla Champions".