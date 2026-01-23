De Paola su Roma-Milan: "E' uno scontro tra due modi diversi di intendere calcio, vale più per i rossoneri"
MilanNews.it
Paolo De Paola ha parlato così a TMW Radio del big-match tra Roma e Milan: "E' la partita che vale il valore di Allegri. E' la partita decisiva per Allegri. Non può nascondersi ancora sulla lotta Champions, ripiegare su questo, che è l'obiettivo di stagione, per una squadra che non ha le coppe potrebbe essere una battuta d'arresto.
Vediamo se contro la Roma, che gioca a uomo e una fase moderna d'attacco chi la spunterà. E' uno scontro tra due modi diversi di intendere calcio. E' uno scontro che vale tantissimo, più per il Milan. II Milan è secondo a tre punti dall'Inter, deve uscire allo scoperto per lo Scudetto e non nascondersi dietro alla Champions".
Pubblicità
News
Jashari: "Pulisic giocatore fondamentale per la nostra squadra, può fare la differenza in qualsiasi momento"
Cardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei clubdi Luca Serafini
Le più lette
1 Cuomo: "Se oggi Cardinale può passare da Milano senza sentire rimbombare e Furlani può essere colui che firma il rinnovo di Maignan, è solo grazie all'allenatore e al ds che hanno portato"
2 Cardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
4 Pellegatti: "Nel progetto con gli Steinbrenner. Non vedo perché Cardinale non lo possa inserire anche nel suo"
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com