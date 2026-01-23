Braglia: "Roma carichissima, non vedo come possa uscire indenne il Milan da questa trasferta"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio e in merito al big-match tra Roma e Milan ha rilasciato queste dichiarazioni: "E' la partita della Roma, nettamente. Ho visto un ambiente carichissimo in EL. Non vedo come possa uscire indenne il Milan da questa trasferta. Una vittoria col Milan credo rilanci le ambizioni dei giallorossi. Qualche problemino ce l'ha l'Inter...".

Di seguito il programma completo della 22^ giornata di Serie A:

VENERDI' 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45