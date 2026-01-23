VIDEO MN - Fullkrug incontra i tifosi al Milan Store di via Dante: tutto l'entusiasmo per il tedesco

Oggi alle 17:49News
di Manuel Del Vecchio
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

In meno di un mese Niclas Fullkrug, eveidentemente un personaggio istrionico col suo sorriso col "buco" ed un modo di fare squisitamente teutonico, è già entrato nel cuore dei tifosi. Spezzoni di partita in cui ha lottato dando tutto, il gol decisivo contro il Lecce ed il rendersi disponibile nonostante la frattura al dito del piede lo hanno reso già uno dei calciatori più apprezzati in rosa.

Questo pomeriggio ha incontrato i tanti tifosi presenti al Milan Store di via Dante a Milano, di seguito il reportage del nostro inviato!