Bonanni: "Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato. Se l'Inter vince e le altre no..."

L'ex calciatore Massimo Bonanni, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così della Roma che ha battuto lo Stoccarda in Europa League e che domenica affronterà il Milan in campionato:

Che impressioni ti ha lasciato la Roma trascinata da Pisilli?

"Pisilli ha dimostrato di sapersi fare trovare pronto. Sicuramente è un ragazzo che ha voglia di rimanere a Roma per tutta la sua carriera. Indubbiamente chi sta giocando di più al posto suo lo sta facendo perché è superiore, ma lui è giovane e mi auguro che possa continua su questa strada. Abbiamo tanti buonissimi giocatori italiani che devono trovare minuti. Quella di ieri è stata una gara di ritmo, quindi bene sia per la Roma che per lui".

Roma-Milan può essere considerata decisiva?

"Per il Milan sì. Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato in generale, perché se l'Inter vince, Juventus e Napoli pareggiano e il Milan non vince, i nerazzurri non possono più essere ripresi".