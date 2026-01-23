Bonanni: "Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato. Se l'Inter vince e le altre no..."
L'ex calciatore Massimo Bonanni, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così della Roma che ha battuto lo Stoccarda in Europa League e che domenica affronterà il Milan in campionato:
Che impressioni ti ha lasciato la Roma trascinata da Pisilli?
"Pisilli ha dimostrato di sapersi fare trovare pronto. Sicuramente è un ragazzo che ha voglia di rimanere a Roma per tutta la sua carriera. Indubbiamente chi sta giocando di più al posto suo lo sta facendo perché è superiore, ma lui è giovane e mi auguro che possa continua su questa strada. Abbiamo tanti buonissimi giocatori italiani che devono trovare minuti. Quella di ieri è stata una gara di ritmo, quindi bene sia per la Roma che per lui".
Roma-Milan può essere considerata decisiva?
"Per il Milan sì. Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato in generale, perché se l'Inter vince, Juventus e Napoli pareggiano e il Milan non vince, i nerazzurri non possono più essere ripresi".
