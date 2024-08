A Parma l'esordio di Pavlovic "contro la pioggia delle reti subite"

Parma sarà la partita delle prime volte, non solo perché il Milan scenderà in campo sfoggiando il nuovissimo "Third Kit", ma anche perché Paulo Fonseca farà affidamento su Strahinja Pavlovic, arrivato in estate dal Salisburgo per 18 milioni di euro.

Come l'inter, scrive La Gazzetta dello Sport, anche il Milan all'esordio quest'anno in campionato ha subito due reti, ma nella scorsa Serie A la formazione rossonera ha fatto della fase difensiva il suo punto debole, visto che al termine del campionato la rete dei gol subiti recitava 49, ovvero più del doppio rispetto a quella dei cugini, che infatti alla fine si sono laureati campioni d'Italia.

Solo un attacco da 76 gol in stagione, dietro sempre e solo all'Inter, ha garantito al Milan il secondo posto, ma l'area in cui il Diavolo deve migliorare "prima si subito" rimane quella difensiva, e chissà che Pavlovic, difensore serbo di modi spicci, non possa contribuire attivamente a questo già a partire da oggi.