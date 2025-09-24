A Vicenza un'installazione luminosa per Pablito: omaggio a Paolo Rossi nella sua città

(ANSA) - VENEZIA, 23 SET - Nel cortile monumentale del palazzo comunale di Vicenza è stata collocata un'installazione luminosa dedicata a Paolo Rossi, nel giorno in cui il capocannoniere del Mondiale 1982 avrebbe compiuto 69 anni. L'opera "Pablito" è firmata dall'artista Marco Lodola e sarà visibile fino al 10 ottobre durante l'apertura del municipio al pubblico, ma anche attraverso il cancello su contrà Cavour negli altri orari, compresi quelli serali. "Proprio come il calciatore a cui è dedicata, ha la capacità di farsi vedere soprattutto nei momenti più bui", ha spiegato il sindaco Giacomo Possamai durante l'inaugurazione. La cerimonia si è aperta con la lettura di una lettera della vedova Federica Cappelletti, assente per motivi di salute.

"Federica ci ha proposto di ospitare quest'opera e abbiamo fatto di tutto per renderlo possibile in tempi rapidi - afferma Possamai - Non poteva esserci luogo più adatto del cortile di Palazzo Trissino, casa dei vicentini e cuore simbolico della città". Un omaggio a un calciatore che esplose proprio indossando la maglia del Lanerossi Vicenza, che portò prima alla promozione in Serie A e poi addirittura al secondo posto nella massima categoria. Il legame fra il capoluogo berico e "Pablito", soprannome che Rossi aveva guadagnato sul campo a furia di reti già in Argentina nel 1978, è stato profondo per decenni e nemmeno la sua morte è riuscita a interromperlo: "Ringrazio la città di Vicenza che ha voluto ospitare la statua di Marco Lodola che lo ricorda nella sua espressione più iconica, quella che lui amava - ha scritto nella sua lettera Federica Cappelletti - perché diceva 'voglio essere ricordato con le braccia alzate al cielo e la maglia azzurra addosso', ma Vicenza era la sua città, quella che l'aveva accolto, adottato e gli aveva riconosciuto la cittadinanza onoraria". (ANSA).