Abate: "Vedendo Pioli ho imparato molto. Il top in Europa? De Zerbi"

MilanNews.it

Ignazio Abate, allenatore della primavera del Milan che tra tre settimane si giocherà la final four di Youth League, è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia e ha parlato così di alcuni suoi colleghi: "Non mi ispiro a nessuno perché tutti mi hanno lasciato qualcosa. Spero di poter prendere il meglio da tutti. Poi, ovviamente, dal punto di vista calcistico ho la mia idea di calcio che piace a me. Credo che De Zerbi sia il top in Europa. Anche vedendo Pioli ho imparato molto. Sono propenso ad un calcio di qualità, un calcio intenso"