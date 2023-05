Abbonamenti 2023/2024: il video promozionale del Milan

MilanNews.it

E' iniziata oggi alle 17 la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2023/2024. Il club rossonero ha pubblicato su tutti i propri canali social un video promozionale che riprende il coro divenuto ormai celebre "Forza Diavolo alè, vivo solo per te". Nel post infatti si legge la frase promozionale di questa campagna abbonamenti: "Ogni istante, ogni partita, vivo solo per te". Il video.