Abodi: "È giusto che vadano in Nazionale calciatori coinvolti nel caso scommesse? La maglia azzurra la vestono i migliori per comportamento sportivo e in generale"

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "È giusto che vadano in Nazionale calciatori coinvolti nel caso scommesse? Io credo che, così come ci ha dimostrato con pragmatismo e senso dei valori Spalletti, la maglia azzurra sia un onore. E la maglia azzurra la vestono i migliori, non soltanto nel comportamento sportivo ma nel comportamento in generale". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, uscendo dalla Figc dove ha partecipato all'assemblea del calcio femminile. "Non deve essere un elemento di mortificazione, ma è un tema di responsabilità - ha aggiunto -.

È un onore troppo grande portare lo scudetto dell'Italia per dare un esempio sbagliato e pericoloso. Le federazioni si muovono in autonomia, il mio però è un pensiero coerente". Sul fenomeno della ludopatia: "Mi auguro che quanto successo nel calcio maggiore ci faccia riflettere e comprendere quali sono le motivazioni le persone, in alcuni casi annoiate, a mettersi nei guai o l'economia personale e familiare". (ANSA).