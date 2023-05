Abodi sul patteggiamento Juventus: "Non passi il messaggio che sia un abbassamento di attenzione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Non passi il messaggio, ma sono sicuro che non sia così, che il patteggiamento sostanzialmente sia un abbassamento dei livelli di attenzione rispetto a comportamenti gestionali non adeguati". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in un'intervista a Tv2000, commentando l'esito del patteggiamento sulla cosiddetta manovra stipendi tra la Juventus e la procura della Federcalcio avallato con sentenza dal Tribunale federale nazionale. "Credo che ci sia bisogno - ha aggiunto Abodi - di guardare avanti facendo tesoro dell'esperienza.

Hanno utilizzato, nell'ambito della giustizia sportiva, uno strumento esistente. Lo prendo come un modo per rilanciare invece l'impegno nei confronti di comportamenti che devono essere corretti dal punto di vista sportivo e gestionale. Ne abbiamo bisogno perché tutti diciamo che lo sport ha una grandissima valenza educativa e per rispettarla dobbiamo fare in modo che i comportamenti siano coerenti con l'impegno che ci dobbiamo assumere ogni giorno".