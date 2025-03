Abraham a DAZN: "Sono un giocatore di squadra, questo è quello che faccio"

Il Milan vince ancora in rimonta. Dopo la vittoria a Lecce della settimana scorsa, anche il Como viene recuperato dai rossoneri come era successo pure nella gara di andata dello scorso gennaio. Al vantaggio lariano nel primo tempo di Da Cunha, nella ripresa rispondono i soliti salvatori del Diavolo: prima Christian Pulisic e poi Tijjani Reijnders. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che, nonostante una prestazione non brillante, riescono a dare continuità di risultati. Ai microfoni di DAZN, nel post gara, è intervenuto il centravanti rossonero Tammy Abraham. Le sue parole.

Non sai ancora l'italiano?

"Posso farcela un po' in italiano. Sono stati punti importanti, ci serviva questa vittoria entrando con fiducia nella sosta"

Sull'ingresso in campo...

"Questo è quello che faccio. ogni volta che entro voglio aiutare il più possibile la squadra, sono un giocatore di squadra. Sono felice di aver fatto un assist per il mio migliore amico"