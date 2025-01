Abraham a Milan Tv: "Ieri notte non ho dormito, ero malato... Per questa squadra farei tutto"

Il Milan ha raggiunto la finale di Supercoppa Italiana. Missione compiuta per Sergio Conceicao che all'esordio da allenatore rossonero e in meno di una settimana centra la prima vittoria e lo fa non con una grande prova a livello tecnico, ma certamente con una prestazione di orgoglio. Al termine della gara, ai microfoni di Milan Tv, è intervenuto il calciatore rossonero Tammy Abraham. Le sue dichiarazioni.

Hai cambiato la partita: hai portato tanta energia... "Per i miei compagni, per questa squadra farei tutto. Voglio vincere, sono un vincente. Ieri notte non ho dormito perchè ero malato..."

Cosa vi ha detto Conceicao all'intervallo? "Mi ha detto solo di portare energia, sa quanta energia posso protare e quanto voglio vincere. Penso di aver fatto una bella partita ma il lavoro non è finito, manca una grande finale"