Abraham a SportMediaset: "Vogliamo vincere ogni trofeo, siamo il Milan e siamo forti"

Anche contro il Sassuolo in Coppa Italia, il centravanti rossonero Tammy Abraham si è ritagliato uno spazio importante: assist e gol per l'inglese che sta ritrovando la miglior condizione fisica e mentale. Al termine della gara l'ex attaccante della Roma ha parlato ai microfoni di SportMediaset nella pancia di San Siro. Le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Siamo molto contenti per la vittoria, penso che abbiamo iniziato molto bene. Adesso dobbiamo continuare così. Sono sempre contento per il gol e per l’assist, per aver aiutato la squadra"

Sulla volontà di vincere la Coppa: "Vogliamo vincere ogni trofeo, siamo il Milan e siamo una squadra forte"