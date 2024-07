Abraham costa troppo e non convince dal punto di vista fisico

Nella mattinata di ieri la redazione di MilanNews.it aveva anticipato che, per il ruolo di vice Morata, il tedesco Niclas Fullkrug aveva superato l'inglese Tammy Abraham nelle gerarchie rossonere (LEGGI QUI). Oggi l'indiscrezione è stata ripresa anche da Tuttosport che ha identificato almeno tre ragioni per cui sulla lista della dirigenza rossonera il nome "Niclas" precede quello "Tammy". La prima riguarda una questione economica: il Dortmund chiede 15 milioni, mentre la Roma ne vuole minimo 25. Troppi per un attaccante con un ruolo da comprimario.

A questo si aggiunge la tenuta fisica di Tammy Abraham, che lascia a desiderare. L'ultima stagione l'inglese è stato ai box praticamente per tutto l'anno per recuperare da un infortunio al ginocchio: è tornato solamente nell'ultimo mese e mezzo. Ed è notizia di qualche giorno fa un nuovo stop muscolare, in ritiro con la Roma. A tutto questo si unisce anche il gradimento tecnico: Fonseca per completare il parco attaccanti vuole avere un ariete da sfondamento, utilizzabile anche in circostanze speciali.