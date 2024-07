MN - Fullkrug sempre più nei piani del Milan. Calano le quotazioni di Abraham

La giornata di ieri è stata dedicata ad Alvaro Morata: il centravanti spagnolo ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto di quattro anni (con opzione sul quinto) che lo legherà ai rossoneri. Il primo vero innesto del mercato rossonero: ora, però, il club vuole rimpolpare definitivamente il parco attaccanti a disposizione di Paulo Fonseca ed è possibile un ulteriore rinforzo là davanti.

Sempre più Fullkrug

In tal senso sono stati soprattutto due i nomi a essere usciti negli ultimi giorni: quello di Niclas Fullkrug, centravanti 31enne del Borussia Dortmund e della Germania, e Tammy Abraham, attaccante della Roma reduce da un infortunio al ginocchio. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la punta tedesca sarebbe sempre più in vantaggio su quella inglese, in questa gara virtuale verso la maglia rossonera. A frenare gli entusiasmi nei confronti dell'ex Chelsea ci ha pensato un infortunio patito negli ultimi giorni proprio da Abraham, in allenamento con la Roma. Inoltre il prezzo del cartellino di Fullkrug rispetta molto di più la linea societaria: quotazione più bassa rispetto a quella che il club giallorosso fa per il centravanti inglese. Dunque il club rossonero, a oggi, è focalizzato molto di più sul tedesco e proverà nei prossimi giorni a esplorare concretamente questa opportunità.

di Pietro Mazzara