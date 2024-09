Abraham dedica il primo gol: "San Siro questo era per te"

L'impatto di Tammy Abraham con il Milan è stato molto positivo. Il centravanti inglese, arrivato dalla Roma in prestito, aveva già rubato l'occhio al suo ingresso in campo contro la Lazio in cui era stato capace di firmare un assist dopo pochi secondi. Ieri ha fatto ancora meglio: gara da titolare e primo gol, su rigore, con la sua nuova maglia. Un ottimo avvio per l'attaccante che non solo si è dimostrato un valido sostituto di Morata ma si è anche integrato bene nel tessuto offensivo rossonero e con i suoi nuovi compagni.

Dopo la rete di ieri, Abraham ha voluto fare una dedica speciale sui social, ai suoi nuovi tifosi: "San Siro questo era per te".