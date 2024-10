Abraham esce in lacrime. Preoccupa la spalla dell'attaccante inglese

Non è durata nemmeno cinque minuti la partita di Tammy Abraham in Milan-Udinese. Nel corso di un'azione che l'ha visto suo malgrado protagonista di un gol sbagliato da pochi passi, l'inglese è caduto male e si è fatto male alla spalla. Le sue urla di dolore lasciano presagire il peggio. L'attaccante, che era entrato al 73' per Alvaro Morata, ha abbandonato il campo in lacrime. Al suo posto Ruben Loftus-Cheek che era stato scelto da Paulo Fonseca per sostituire Chukwueze, ma che invece giocherà gli ultimi minuti di partita da centravanti. Il tecnico portoghese, infatti, non ha altre prime punte in panchina.