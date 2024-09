Abraham non è un'alternativa a Morata, ma la nuova 'arma tattica' di Fonseca

In estate è arrivato come semplice alternativa ad Alvaro Morata, ma col passare delle settimane Tammy Abraham si è preso il Milan. Prima l'assist vincente a Leao contro la Lazio, poi il gol contro il Venezia e la prestazione di cuore e voglia nel derby contro i rivali dell'Inter, che non è di certo passata inosservata soprattutto ai tifosi più romantici, nonostante un errore piuttosto grossolano a tu per tu con Sommer poco prima del gol di Gabbia.

Considerata la vittoria questo è passato in secondo piano, anche perché Abraham si è dimostrato essere un'arma tattica piuttosto valida sulla quale Paulo Fonseca potrà fare affidamento nel corso della stagione, e chissà che questa non possa essere un dettaglio in grado di far cambiare l'inerzia alla stagione del Milan.