Abraham non timbra il cartellino in Champions da oltre 4 anni

A fronte dell'assenza, per squalifica, di Alvaro Morata, questa sera al centro dell'attacco del Milan ci sarà Tammy Abraham, che non parte titolare dalla disfatta di Firenze prima della sosta per le Nazionali di ottobre, quando sfilò il pallone dalle mani di Pulisic per tirare un rigore che poi fallì facendosi ipnotizzare da David De Gea.

Da allora l'inglese non è più partito titolare, rimanendo spesso in panchina anche per tutti e 90 i minuti per lasciare spazio a Francesco Camarda, che a differenza di Cagliari, rimarrà questa sera in panchina. Ritrovato il gol in campionato proprio nella trasferta sarda, a Bratislava Abraham vuole cercare di sfatare il suo personale tabù in Champions League, che dura dalla bellezza di oltre 4 anni.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, risale al 4 novembre 2020 l'ultima occasione nella quale l'attaccante inglese ha timbrato il cartellino in Champions League.